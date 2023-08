Sagen wir’s auf gut Hohenlohisch, denn wie sonst soll man’s sagen, wenn es um ein „Annaweech“-Konzert in Brettheim geht? Also: S hat oum Mittwuch n gschloochene Dooch gschifft, und oaweds ah noch gjoocht – aus dem Landwehr-Open-Air auf dem Dorfplatz wurde deshalb ein Landwehr-Warm-Air in d...