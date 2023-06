Ein Metropolexpress, abgekürzt MEX, ist am Dienstag auf dem Weg nach Crailsheim gegen 17.40 Uhr von einem unbekannten Täter mutmaßlich mit einem Luftgewehr oder einer vergleichbaren Waffe beschossen worden. Darüber informieren Bundespolizeiinspektion Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Ellwangen in einer Pressemitteilung.

Die Tat ereignete sich bisherigen Erkenntnissen nach zwischen Schwabsberg und Schrezheim. Dabei wurde eine Fensterscheibe des Zuges in Fahrtrichtung rechts beschädigt. Das Geschoss war nach vorläufiger Einschätzung nicht geeignet, die Scheibe zu durchschlagen.

Ein Reisender informierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Zug bei dem vorzeitigen Halt in Jagstzell in Augenschein. Derzeit laufen weitere kriminaltechnische Untersuchungen. Durch den Vorfall wurden nach aktuellem Stand keine Personen verletzt. Zeugenhinweise an die Bundespolizei, Telefon 07 11 / 87 03 50.