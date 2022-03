Was geschah am Abend des 16. September vergangenen Jahres im Horaffenland auf dem Volksfestplatz in Crailsheim? „Wir wissen nicht, was genau passiert ist“ – mit diesen Worten beginnt Oberstaatsanwalt Jörg Böhmer am Ende des zweiten Verhandlungstages am Montag vor dem Ellwanger Jugendschöffe...