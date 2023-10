Streit unter Alkoholeinfluss: Um kurz vor 22 Uhr ist es am Freitag in einer Asylbewerberunterkunft im Zeller Weg in Schrozberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Im Zuge dessen wurde ein 31-jähriger Zeuge mit einem Messer verletzt.

Der 24-jährige Angreifer, welcher mit mehr als zwei Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen. Ihm droht nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.