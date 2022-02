Ein 39-jähriger Mann hat am Samstag gegen 11 Uhr in einem Elektromarkt in Bad Mergentheim auf einen 36-Jährigen eingestochen, der dabei so schwer verletzt wurde, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die beiden Männer waren zuvor in einen Streit geraten.

