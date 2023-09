Unter Jubel der mehr als 300 Gäste und Mitarbeiter hat Firmenchef Wolfgang Maier am Freitagabend einen besonderen Auftritt bei der Feier zum zehnten Geburtstag seines Mawell Resorts und zur Eröffnung des neuen Sport-Spa in Langenburg hingelegt: Er schwamm zunächst die 50 Meter im neuen Becken, um dann ganz im „Udo-Jürgens-Stil“ im Bademantel von den Anfängen und manchen wortwörtlich steinigen Episoden in humorvoller Weise auf hohenlohisch zu berichten.

Vielen Wegbegleitern dankte er und holte sie auf die Bühne. Bürgermeisterin Petra Weber betonte in ihrem Grußwort, welches Glück das Mawell für die Familie Maier und die Mitarbeiter bedeutet – aber auch für die Stadt Langenburg.