Nach einem Start als kleiner Erntemarkt unter den Linden passend zum Erntedank mit saisonalen und regionalen Produkten und einem kulturellen Rahmenprogramm, haben sich die Herbsttage zu einem festen Bestandteil des Langenburger Markt- und Kulturgeschehens entwickelt. Zu Markt, Natur, Kultur kamen Kunst, Handwerk und Genuss dazu. Und so sind die Langenburger Herbsttage ihrem Ursprung treu geblieben: „Eine kleine, feine Veranstaltung, die sich aus dem Rennen um Superlative ausklinkt“ – so formuliert es die Stadtverwaltung.

Langenburgs „Lange Tafel“ mitten auf der Hauptstraße lädt zum Zusammenkommen, Schauen, Schwätzen, und Genießen ein. Dort gibt es Köstlichkeiten, Straßenmusik, Tanz und Vorstellungen auf der Bühne vor dem Rathaus. Drumherum und mittendrin gibt es, auch für junge Gäste, ein Angebot, aus dem sich die Besucher ein individuelles Programm zusammenstellen können.

Das Marktangebot umfasst Kunsthandwerk aus Afrika, Beton und Holz, Bienenwachs und Outdoor-Kerzen, Dot-Painting und Makramee und Seifen. Weitere Angebote sind Kalligrafie und Papeterie, Kissen und Körbe, Gürtel und Lederpapier, Näh und Strick, Pop-Up und Upcycling, Schaffell und Stutenmilch, Schmuckwerk und Wollwalk, Taschen und Ziegel.

Zum Programm gehören auch Handwerksvorführungen wie Steinkunst, Drechselarbeiten und Korbflechten. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher werden Rallyes, Parcoure, ein Suchspiel, Schnitzeljagd und ein Escape-Room angeboten. Wer möchte, kann Steine bemalen oder Mandalas und Buttons im Kreativzelt gestalten. Gesellschaftsspiele sind im „Hornoxn“ angesagt und ein offenes Atelier bei Helena Zubler. An den Herbsttagen heißt es auch „Offenes Schloss und Automuseum“ sowie offene Kirche inklusive Kunstschätzeführung mit Ursula Angelmaier. Darüber hinaus lädt der Hohenloher Kunstverein zur Ausstellung Hartnagel und Stein mit Künstlergesprächen ein. Zum Abschluss ist im Städle ein offenes Singen mit dem Posaunenchor und Tilman Hartig geplant.

Info Die Langenburger Herbsttage sind noch am Sonntag, 1. Oktober,von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

