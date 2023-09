Anwohner will Dreck, Scherben und Krach nicht mehr hinnehmen

Lärm in Crailsheim

In der Crailsheimer Innenstadt soll es regelmäßig zu laut sein. Ein Anwohner wendet sich per Facebook an die Öffentlichkeit und erhält viel Zuspruch. Das sagen Polizei und Stadt dazu.