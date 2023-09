Da steht sie, seit Beginn des Jahres, mitten in Mariäkappel, an der L 1066 (Crailsheimer Straße): die Ampelanlage, ausgestattet mit acht Anzeigen in verschiedene Richtungen und inklusive Tonsignal. Nur: Hört man sich in Mariäkappel um, wird die Anlage kaum genutzt.