Ein 65-jähriger deutscher Geschäftsmann wurde am 2. Juli von den Carabinieri in einem Hotel in Ant­holz in Ausführung eines europäischen Haftbefehls rumänischer Behörden festgenommen. Derzeit steht er in einem Wohnhaus in Jenesien unter Hausarrest. In Rumänien war er wegen der Tötung eines ...