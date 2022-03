Post- und Postbankkunden standen am Samstag in der Worthingtonstraße in Crailsheim überraschend vor verriegelten Türen. Die Filiale sei krankheitsbedingt geschlossen, so lautete die Botschaft auf einem Zettel (unsere Zeitung berichtete). Wer seine Erledigungen auf Montagfrüh verschob, hatte fr...