Nicht irgendwo, sondern auf besten Plätzen in fünfter Reihe, direkt gegenüber der königlichen Familie, haben Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg und seine Frau Saskia die Krönung von Charles III. in der Westminster Abbey verfolgt. Die Messe sei „sehr beeindruckend“ gewesen, so der Fürst...