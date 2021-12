Kriegsflugzeug in der Crailsheimer Stadthalle

Der Crailsheimer Gemeinderat hat den Antrag von Stadtrat Peter Gansky von der Bürgerliste, den in der Stadthalle (Hangar) aufgehängten „Fieseler Storch“ abzuhängen, abgelehnt. Während Gansky der Meinung ist, dass „nationalsozialistisches Kriegsgerät“ nichts in der Halle zu suchen hat, verweisen Gemeinderat und Verwaltung darauf, dass das Flugzeug an ein „dunkles Kapitel“ der Stadtgeschichte erinnere und als „Mahnung“ zu verstehen sei. Dazu ein Kommentar des HT-Redaktionsleiters: