Die Behandlung von Patienten mit akuter Lungenembolie gehört bis heute zu den großen Herausforderungen in der Medizin, wie das Klinikum Crailsheim in einer Pressemitteilung schreibt. Mehr als 40 000 Menschen sterben jährlich in Deutschland daran, dass Blutgerinnsel, die sich in der Lunge festsetzen, zum Herz-Kreislaufversagen führen. Gängige Therapien sind blutgerinnungshemmende Medikamente und – bei ganz schweren Embolien – die Herz-Lungen-OP, bei der das Gerinnsel entfernt wird. Diese OP wird aufgrund der hohen Sterblichkeit nur sehr selten eingesetzt und ist ohnehin nur in großen Krankenhäusern möglich. Die blutgerinnungshemmenden Medikamente hingegen können schwere innere Blutungen auslösen.

Erste Erfahrungen sind positiv

Umso mehr freut sich nun Professor Dr. Alexander Bauer, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Crailsheim, ein neues, aus den USA kommendes Verfahren einsetzen zu können, das einerseits schnell anwendbar und andererseits patientenschonend ist – die Thrombusaspiration. Bei diesem minimalinvasiven Verfahren wird über einen Katheter der Thrombus, also das Gerinnsel, aus der Lunge entfernt. Die ersten Erfahrungen, die Professor Bauer und sein Team mit dem Ansaugkatheter gemacht haben, sind sehr positiv. Direkt nach den Eingriffen sei der Lungendruck gefallen und habe sich die Sauerstoffsättigung im Blut erhöht, was zu einer schnellen Stabilisierung der Patienten geführt habe. Gerade die schnelle Entlastung des Herzens sei wichtig, denn der durch das Blutgerinnsel in der Lunge ausgelöste Sauerstoffmangel im Körper könne zu einer Überanstrengung des Herzens und in der Folge zum Herz-Kreislauf-Stillstand führen. Professor Bauer ist sich sicher: „Auch im Klinikum in Crailsheim wird das neue Verfahren Leben retten“.

Offen gegenüber Fortschritt

Der Kardiologie-Chefarzt, der auch Medizinischer Direktor des Klinikums ist, ist froh, dass auch an einem kleineren Krankenhaus wie dem in Crailsheim schnell neue Verfahren eingesetzt werden könnten, „weil die Leitung des Hauses offen gegenüber dem medizinischen Fortschritt ist“. Das Klinikum in Crailsheim gehört zu den ersten Krankenhäusern in Deutschland, die die Thrombusaspiration in der Behandlung von akuten Lungenembolien anwenden.