Mehr als 500 Covid-Impfungen diese Woche in Fichtenau, fast 500 in Gerabronn, ein tägliches Angebot im Stützpunkt in Roßfeld, dazu zahlreiche anstehende Impfaktionen in verschiedenen Hallen: Die Kampagne, die so mühsam gestartet ist, hat auch im Altkreis Crailsheim an Durchschlagskraft gewonnen.