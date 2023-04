Ludwig Seidl hat den 20. April 1945 im Keller des Falken überlebt, da, wo heute die Kreissparkasse steht. Gerhard Holl war im Stollen in der Bergwerkstraße, als die Bomben fielen. Er schildert, wie tote Fische in der Jagst trieben, er einen in der Hand hielt, aber zurückwarf, weil es schon wieder...