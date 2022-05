Juliane Wieler wuchs sie in Crailsheim auf, unter dem Namen Jule Wasabi erarbeitete sie sich mit Sascha Lobo, übernimmt sie als Juliane Lobo zusätzlich die Verantwortung für einen ganz kleinen Menschen, ihren Sohn. Mitte 2021 hat die damals 28-Jährige mit dem Hohenloher Tagblatt über die vielen Veränderungen in ihrem Leben gesprochen. Alswuchs sie in Crailsheim auf, unter dem Namenerarbeitete sie sich mit Rap-Sendungen , aber auch mit Instagram-Rezepten und launigen Kommentaren zum Weltgeschehen einen beachtlichen Ruf . Und nach ihrer Hochzeit mit, übernimmt sie alszusätzlich die Verantwortung für einen ganz kleinen Menschen, ihren Sohn. Mitte 2021 hat die damals 28-Jährige mit dem Hohenloher Tagblatt über die vielen Veränderungen in ihrem Leben gesprochen.

Frau Lobo, im März gab’s eine Petition, mit der „die Absetzung von Juliane Wieler aka Jule Wasabi“ gefordert wurde. Vor allem ein eskalierender Streit mit Rapper Cashmo hat heftige, zum Teil sehr persönliche Angriffe provoziert. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Als Frau im Deutschrap hat man‘s nach wie vor schwer. Das ist ein männerdominiertes Business, und auch als Journalistin hört man sich viel Sexistisches an, Kritik die nicht Hand und Fuß hat, nicht gegen mich gerichtet, sondern vom Hass auf Frauen bestimmt ist. Ich krieg’s mittlerweile hin, das auszublenden, aber das hat gedauert. Und natürlich macht das was mit einem.

Nachdem Sie im Juli Ihr Kind zur Welt gebracht hatten, wurde eine vorab aufgezeichnete Folge Ihres Podcasts Schacht und Wasabi veröffentlicht, woraufhin Sie als Missgeburt bezeichnet wurden, als lausige, unverantwortliche Mutter. Hilft es, so etwas richtig einzuschätzen und auszuhalten, wenn man weiß, dass viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, dem ausgesetzt sind?

Bei den Podcast-Angriffen musste ich lachen. Es gibt nur wenige gute Gründe, eine vorab aufgezeichnete Folge zu senden, das hier (die Geburt des ersten Kindes, Anm.) ist der Beste. Solche Angriffe habe ich früher weggelegt, jetzt werden sie offengelegt. Und es ist ja auch besser geworden. Nicht der Hass, der ist noch immer da, aber die Erkenntnis, dass alle Frauen Erfahrungen in dieser Richtung machen. Dass man zeigen muss, was passiert, und dagegen vorgehen. Krass ist, dass immer noch Leute überrascht sind von sowas.

Und ja: Auch wenn man abstumpft, das als Teil des Jobs begreift und ganz viele Tage drübersteht, es kommt immer ein Tag, an dem das nicht möglich ist. Mein Thema, mein soft spot, sind junge Mädels, die sich an mich wenden und von systematischem Hass texten, da bin ich sehr empathisch.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Podcasterin Juliane Lobo gendert und hat ihre Sprache auch anders angepasst

Twitter ist mittlerweile auch ein Ort, an dem Menschen wegen eines vor Jahren begangenen Fehlers oder eines schlecht gewählten Wortes durchs Internet-Dorf getrieben werden: Vergeht da nicht die Lust an Wortspielen, an amüsanten Kommentaren?

Man wird schon viel vorsichtiger im Umgang mit Sprache, der Content wird anders, und das denkt man immer mit. Die einzige Möglichkeit, alles richtig zu machen, ist unsichtbar zu werden. Genau das wollen ja die Trolle, dass ich aufhöre und mich verstecke. Ich muss das also aushalten, wenn ich in der Öffentlichkeit stehen und damit Geld verdienen will.

Die Jule mit 20 war sicherlich leichtfertiger, hat Dinge gesagt und getan, die der Jule mit 28 nicht mehr passieren. Es gibt Trigger-Momente, die man mittlerweile kennt und nicht bedienen will, und das geht natürlich auch auf Kosten von Leichtigkeit. Manchmal wünsche ich mir schon die unbeschwerte Jule zurück, die Fehler machen und etwas ausprobieren darf, ohne sich vorstellen zu müssen, wie ihr das ausgelegt wird.

Wir sind ein Land, das nicht gerade eine gute Fehlerkultur hat. In anderen Bereichen ist es gut, dass kritisiert und Veränderung angestoßen wird. Ich habe angefangen zu gendern, meine Sprache zu verändern, auch im Podcast, und Frauen mit einzubeziehen. Das nervt manche, aber es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass sich kleine Mädchen mehr zutrauen, wenn gegendert wird.

Wenn ich deshalb als verblödete Feminismus-Trulla gelte, gut. Oder krasse Sprache, über die ich im Rap lange nicht nachgedacht habe: Top-Beleidigung der Rapper ist Hurensohn, das geht gar nicht, früher war’s total normal.

Entwickeln Sie als junge Mutter einen anderen Blick auf die Branche und auf Ihr Leben?

In den letzten Jahren hat sich vieles verändert. Ich bin erwachsener geworden. Die Provokation in alle Richtungen, das ist heute differenzierter. Ich sehe nicht mehr nur schwarz und weiß, bin in alle Richtungen offener.

Bei Jungen sind die unkonventionellen Wege interessant; wird man älter, sieht man, diese Wege sind nicht ohne Grund da. Ich bin ein bisschen demütiger geworden. Die Mutterrolle ist da wie ein Brennglas. Ich wünsche mir, dass mein Sohn ein gutes Gefühl hat bei seiner Mama. Eltern sind irgendwann immer peinlich, aber ich möchte nicht, dass meine Inhalte ihm weh tun. Und ganz allgemein wird wichtiger, wie sich die Welt entwickelt.

Das ist ein Phänomen meiner Generation: Viele Jahre wurde gepennt, jetzt möchte man Teil einer Veränderung, einer neuen Welt sein, die besser ist als das, was in letzter Zeit so auf uns reinprasselt, wie Hochwasser, Corona, Krieg. Statistisch gesehen haben wir einen Babyboom, und viele junge Eltern fragen sich in einer schwieriger werdenden Welt, wie das Leben für ihre Kinder aussehen wird.

Im Herbst beginnt ein Podcast, in dem Sie mit Menschen aus dem Showgeschäft über den Tod sprechen: Gibt es schon Zusagen?

Ich darf noch nicht nicht mehr verraten. Aber auf einer persönlichen Ebene habe ich seit der Geburt eine ganz andere Emotionalität, bin viel sensibler. Ein Freund hat mir mal erzählt, dass er sich, seit sein Kind auf der Welt ist, sogar mit dem Tatort-Gucken schwertut, weil’s da beispielsweise eine Kindesentführung geben könnte. Damals habe ich nicht verstanden, was er meint, heute geht es mir genauso.

Die Bilder aus Afghanistan, als eine Mutter den Soldaten ihr Kind übergab und nicht wusste, was da im Getümmel passiert, ob sie es wiedersehen wird: Da fragt man sich schon, ob so etwas mit einer Triggerwarnung versehen sein sollte. Ich bin psychisch stabil und habe keine negativen Erfahrungen in dieser Richtung gemacht, aber wie geht es Menschen, die aus einem Kriegsgebiet geflüchtet und traumatisiert sind?

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Jule Wasabi kommt gerne an Feiertagen in ihre Heimatstadt Crailsheim zurück

Ein weiteres Projekt: Sie schreiben ein Buch über Deutschland als Heimat. Was ist für Sie Heimat? Was ist Crailsheim für Sie?

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, alles so deutsch, wie es sein kann. Trotzdem habe ich kein richtiges Gefühl für Deutschland. Ist Sauerkraut typisch? Oder doch Döner, weil wohl jeder schon Döner gegessen hat, was man von Krautwickeln nicht sagen kann. Ich möchte selbst ein Gefühl dafür bekommen, was Deutschland für mich ist.

Irgendwie ist mir der Begriff verloren gegangen. Deshalb dieses Buch. Titel: „Heimatangst. Zwischen Scham und Sehnsucht. Auf der Suche nach einem Gefühl für dieses Land“. Und Crailsheim? Es ist ein gängiges Motiv, in der Öffentlichkeit zu stehen nicht für die Masse, sondern für die 20 Leute, die einen nicht mochten. Das kann ich nachvollziehen. Das war auch für mich ein starker Antrieb. Da ist also schon ein bisschen Hassliebe.

Manchmal frage ich mich, ob es mutiger ist, zu gehen oder in einer kleinen Stadt zu bleiben: Zu bleiben ist fast mutiger. Für mich war es wichtig, mich ein Stück weit zu lösen, um in der Ferne meine eigene Geschichte zu schreiben. Da ist aber auch die Jule, die an den Feiertagen heimfährt, die ihre Eltern vermisst und Sehnsucht hat nach Crailsheim.

Verfolgen Sie, was hier geschieht? Was wünschen Sie Ihrer alten Heimatstadt? Und wie reagieren die Menschen hier, wenn sie etwas Witziges über Kleinstädte twittern?

Crailsheim hat in vielerlei Hinsicht total Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird. Immer wieder muss man sich über Entscheidungen wundern und wehmütig nach Hall blicken. Ich freue mich aber auch, wenn Neues passiert, und ich sehe, dass sich Crailsheim total verändert.

Manchmal habe ich das Gefühl, in eine fremde Stadt zu kommen. Das ist schon weit weg vom Crailsheim meiner Jugend und auf dem besten Weg, den Mief abzulegen. Wenn ich über daheim etwas schreibe, können meine Eltern damit umgehen, die wissen, wie’s gemeint ist. Vieles ist allgemeine Beobachtung. Oder es ist so verändert, dass sich die Leute nicht erkennen. Das war noch nie ein Problem.

Bei allen Corona-Einschränkungen war Ihre Hochzeit mit Sascha Lobo ein gesellschaftliches Ereignis. Wie wirkt sich das auf Ihr Leben aus?

Kennengelernt haben wir uns über die Arbeit, gemeinsame Freunde, vor allem über Instagram, das ist die moderne Dating-Plattform (lacht). Ich stand ja auch schon in der Öffentlichkeit, für mich war das keine krasse Umstellung, aber es ist schon seltsam, festzustellen, dass Leute am Nebentisch im Restaurant seit 20 Minuten nicht reden, um zuhören zu können. Sascha wird ja auch wegen des roten Irokesen überall erkannt, daran gewöhnt man sich. Auch meine Mutter, wenn sie bei uns in Berlin ist, hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Anfangs war es für sie doch etwas ungewohnt, so im Fokus zu stehen.