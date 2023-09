Immer Ende September findet eine der schönsten Wiesenkirchweihen Frankens bei uns in der Region statt: die Mooswiese in Feuchtwangen. Seit Freitag und bis zum Dienstag wird dann am Rande der historischen Altstadt mächtig gefeiert.

Frankens schönste Wiesenkirchweih

Die Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum. Verkaufsstände, Landmaschinenschau, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr sind Bestandteil von Frankens „schönster Wiesenkirchweih“, wie die Stadt mitteilt.

Einer der Höhepunkte ist der große Festzug am Sonntagnachmittag. Unter dem Motto „Feuchtwangen in Geschichte und Gegenwart – Besondere Gewandungen, Kleidung, Kostüme und Tracht“ bewegt sich am Sonntag ab 13.30 Uhr zum 69. Mal der bunte Festzug durch die Straßen der Altstadt. Den traditionellen Schlusspunkt setzt das große Brillant-Feuerwerk am Dienstagabend.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Sonntag ist zudem verkaufsoffen. „Feiern Sie mit, erleben Sie die fünfte Jahreszeit des Feuchtwanger Landes. Wir wünschen allen Gästen und Einheimischen viel Vergnügen, Spaß und nette Begegnungen“, sagt Feuchtwangens Bürgermeister Patrick Ruh.

Info Mehr zu Mooswiese unter www.tourismus-feuchtwangen.de