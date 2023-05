Mit dem Faßanstich eröffnete Bürgermeister Michael Dieterich in Blaufelden das traditionelle Volksfest - noch bei Sonnenschein. Das gute Wetter lockte bereits am ersten Tag viele Besucher auf das Gelände hinter der Markt- und Mehrzweckhalle. Am Wochenende lockt dort nun auch noch die große Scha...