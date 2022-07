André Blumenstock hat in Rot am See seine Kindheit und Jugend verbracht. Erst für das Studium verließ er die Gemeinde und wohnte anschließend vier Jahre lang in Österreich. Doch es zog ihn immer wieder zurück in die Heimat, am Wochenende war er oft zu Besuch. „Er hat schon damals gesagt, das mit Österreich ist nur für eine begrenzte Zeit“, erzählt seine Frau Katrin. Für beide war klar: Sie würden irgendwann zusammen nach Rot am See ziehen.

Junge Familien finden schnell Anschluss

Katrin Blumenstock kommt aus Feuchtwangen. Hier haben die beiden nach seiner Rückkehr aus Österreich noch ein halbes Jahr lang gewohnt, bis sie in eine Mietwohnung in Rot am See gezogen sind. André Blumenstock wollte unbedingt dorthin zurück. „Ich habe hier meine ganzen Freunde, meine Familie, den Sportverein“, so der 36-Jährige. Seine Frau war damit einverstanden und hat sich schnell eingelebt. „Es gibt hier viele junge Leute. Man findet schnell Anschluss“, so ihre Erfahrung.

Von ihrem Vermieter bekamen sie schließlich das Angebot, das Haus zu kaufen, in dem sie zur Miete wohnten. Das kam für die beiden aber nicht infrage. „Zuerst war der Grundgedanke: Wir kaufen was Gebrauchtes und renovieren das“, so Katrin Blumenstock. Die Idee verwarfen sie aber wieder, weil ein Neubau im Endeffekt mit denselben Kosten verbunden gewesen wäre. Und so lehnten sie das Angebot ihres Vermieters ab. Stattdessen bewarben sie sich auf zwei Bauplätze im Neubaugebiet, die per Losverfahren vergeben wurden. Die beiden Plätze hatten die meisten Bewerber. Doch am Ende wurden tatsächlich sie ausgelost. „Wir hatten Glück: Wir haben uns auf die zwei schönsten Bauplätze beworben und haben den Schönsten bekommen“, freut sich André Blumenstock.

Einzug ins Eigenheim

Das war Anfang 2018. Kurz darauf folgten weitere gute Neuigkeiten: „Nur vier Wochen danach haben wir erfahren, dass Henry unterwegs ist. Das hat dann richtig gut gepasst“, erzählt Katrin Blumenstock. Henry war ihr erstes Kind, er ist heute drei Jahre alt. Mittlerweile ist die Familie zu viert, Sohn Luke ist noch kein ganzes Jahr alt. Im April 2019 begannen die Bauarbeiten für das Haus. Die Blumenstocks wollten noch vor Henrys erstem Geburtstag einziehen. Der Plan ging auf: Schon im Dezember desselben Jahres konnten sie ihr Eigenheim beziehen.

An ihrem Zuhause lieben sie vor allem, dass es ein Eckgrundstück ist – mit Blick auf die Landschaft statt dem Nachbargarten. „Und es ist gut, dass das hier keine Durchgangsstraße ist. Wir können die Kinder flitzen lassen, ohne Angst zu haben“, so Katrin Blumenstock.

Für Kinder sei die Gemeinde ideal, weil es einen Kindergarten und eine Schule gibt – und den Kontakt zu anderen. „Es gibt hier echt viele Kinder. Vor allem in unserer Straße hat fast jede Familie mindestens ein Kind“, berichtet Katrin Blumenstock. Auch gebe es einmal im Jahr ein Straßenfest, bei dem sich alle Kids kennenlernen und miteinander spielen können.

Viele Spielplätze im Ort

Spielplätze gebe es im Ort auch genügend. Hier wünschen sich die Eltern allerdings neue Geräte. „Mir wäre es lieber, es gebe ein oder zwei Spielplätze weniger, aber dafür sind die anderen dann etwas neuer ausgestattet“, so die 32-Jährige. Das ist auch der einzige Kritikpunkt der Familie, Rot am See sei insgesamt eine sehr lebenswerte Gemeinde. Besonders freut es die Eltern, dass jedes Kind ab drei Jahren einen festen Kindergartenplatz bekommt. „Es ist schön, dass man hier keine Probleme damit hat“, findet Katrin Blumenstock. Henry geht gerne in den Kindergarten, der sei richtig toll, wie er sagt. Und vor allem ist er zu Fuß zu erreichen, genau wie Schule, Bäckerei oder Supermarkt.

Auch die Freizeitgestaltung sei in der Gemeinde gut möglich: Die Familie nimmt an Aktivitäten des TV Rot am See teil. Der Sportverein habe für alle Altersklassen etwas zu bieten. So besuchen sie mit Henry regelmäßig das Eltern-Kind-Turnen. Auch mit Luke wollen sie zum Turnen, sobald er alt genug ist. Die Eheleute spielen beide Tennis und André Blumenstock außerdem Fußball. Der 36-Jährige ist schon seit seiner Kindheit im Sportverein.

Mit Rot am See haben die Eheleute die richtige Wahl getroffen, wie sie finden. Hier haben sie Natur, Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sowie Freunde und Familie. Auch zu den Verwandten in Feuchtwangen ist es nicht allzu weit und ihre Arbeitsplätze in Crailsheim sind ebenfalls leicht zu erreichen. Und, nicht zu vergessen: Die Muswiese als Highlight des Jahre findet nur einen Ort weiter statt – ein klarer Pluspunkt der Gemeinde, findet André Blumenstock.

