Fühlen Sie sich in Ihrer Gemeinde wohl? In der Online-Bewertung können Sie Schulnoten von 1 bis 6 vergeben. Beurteilen Sie die Kinderbetreuung und den öffentlichen Personennahverkehr, die Internetverbindung, das Bauplatzangebot und vieles mehr.

Das Ergebnis der Befragung lesen Sie in Kürze im Hohenloher Tagblatt oder online auf swp.de/crailsheim.

Das Hohenloher Tagblatt kommt in die Gemeinde Kreßberg: Am Donnerstag, 23. Juni, sind wir um 18 Uhr mit der Aktion „Hier sind wir zu Hause“ auf dem Parkplatz des MVZ, ganz nah am Rathaus in Waldtann. Dort haben Sie die Möglichkeit, persönlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlags zu sprechen und loszuwerden, was Ihnen am, Herzen liegt. Redaktionsleiter Andreas Harthan interviewt Bürgermeisterin Annemarie Mürter-Mayer und spricht über Themen, die in Kreßberg wichtig sind.

Außerdem gibt es Würstchen vom Grill und kühle Getränke von den Sportfreunden Leukershausen (mit der Abomax-Karte und Verzehrgutschein günstiger). Auch für Kinder ist einiges geboten: Es warten Torwandschießen, eine Hüpfburg und ein Glücksrad und die Siegerehrung des Kindergarten-Malwettbewerbs.