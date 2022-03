Mit Fahnen und Bannern, Trommeln, Trillerpfeifen und Musik sind am Samstagnachmittag bis zu 1700 Menschen – so die Schätzung der Polizei – in Crailsheim auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Aufgerufen zu dieser Großdemo, zu der 5000 Menschen angekündigt wa...