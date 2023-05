Der Landkreis hat das ehemalige Hotel Golden Nugget in Satteldorf angemietet, um dort Geflüchtete unterzubringen. Dies teilte Bürgermeister Thomas Haas in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. „Der Kreis könnte sofort 50 bis 60 Personen unterbringen.“ Außerdem will der Kreis die Semina...