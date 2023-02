Mit neuem Namen startet die Messe Vitamed – vormals Vitawell – nach der Corona-Pause am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, in ihre 11. Auflage. „Nach drei Jahren Pause findet unsere Gesundheitsmesse dieses Jahr wieder mit bewährtem Konzept, aber leicht verändertem Namen statt“, sagt Peer Ley, Leiter Lesermarkt und Marketing der Südwest Presse Hohenlohe. Die Namensänderung erfolgt aufgrund der Entwicklung der Messe hin zu einer qualitativ hochwertigen Informationsveranstaltung mit zahlreichen Dienstleistern und Einrichtungen aus den Bereichen Medizinische Versorgung, Pharma, Therapie und Prävention.

Bereits seit 2011 veranstaltet das Medienhaus die große Ge-sundheitsmesse, die sich als umfangreicher Marktplatz für Gesundheitsthemen versteht und nicht nur informieren, sondern Experten und Besucher zusammenbringen will. „Pflegenotstand, Long Covid und die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum oder das Fallpauschalen-System: All das sind Themen, die nicht nur Mediziner und Manager im Gesundheitssystem, sondern auch die Menschen und Patienten interessieren“, sagt Ley. Die Messe kann nicht auf alle Fragen Antworten geben, aber der Kontakt zu Klinikpersonal, Ärzten und Therapeuten oder Pharmazeuten kann auf der Messe auf einer lockeren und zugänglichen Ebene für Patienten, Betroffene oder Interessierte erfolgen.

Erstklassig informiert

Ein absolutes Messe-Highlight hat das Organisationsteam bereits fix machen können: Am Sonntag, 26. März, wird Franziska Böhler, Intensivpflegekraft und Bestseller-Autorin des Buches „I‘m a Nurse – Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem“ aus ihrem Buch lesen und einen Vortrag mit dem Titel „Long Covid – Was können Betroffene tun?“ halten. Zudem signiert Böhler ihr Buch. Der bekannten Krankenschwester folgen unter dem Namen „thefabulousfranzi“ auf Instagram rund 300 000 Menschen.

Das Rahmenprogramm der Messe zeigt sich ebenfalls erstklassig: So diskutieren zum Beispiel Dr. Jens Rossek, Ärztlicher Direktor Klinikum Crailsheim, und Martin Boochs, Stellvertretender Schulleiter der „Diakademie – Schule für Pflegeberufe“, mit weiteren Gästen, deren Namen an dieser Stelle noch nicht verraten werden sollen, über das Thema „Pflegenotstand! Was muss sich ändern?“.

Ebenso finden sich unter den Ausstellern viele hochkarätige Firmen und Institutionen: Dazu zählen unter anderem die beiden Kliniken des Landkreises: das „Klinikum Crailsheim“ und das Schwäbisch Haller „Diakoneo“. „Beide Einrichtungen sind mit großen Flächen und viel Fachkompetenz auf der Messe vertreten. Unser Messepartner, das ambulante ,Reha-Zentrum Hess‘ ist aus meiner Sicht ein ganz beson-



deres Highlight. Diese Einrichtung sucht weit über die Grenzen unserer Region hinaus ihresgleichen“, sagt Ley. Mit dem Motto „Gesund werden, gesund bleiben“ richtet sich die Vitamed an alle, die auf ihre Gesundheit achten wollen oder achten müssen – Familien wie Alleinstehende, Gestresste und Genießer, aktive Hobby-Sportler und Wellness-Fans.

Das Messeteam erwartet im Crailsheimer Hangar rund 30 Aussteller aus den Bereichen medizinische Versorgung, Pharma, Therapie und Prävention. „Über die beiden Messetage rechnen wir mit insgesamt rund 4000 Besuchern“, sagt Ley.

Um diesen das bestmögliche Messeerlebnis bieten zu können, läuft die Planung der Messe im Hintergrund auf Hochtouren. „Das Organisationskomitee mit Teilnehmern aus allen Bereiche arbeitet hervorragend zusammen. Namentlich möchten wir dabei Petra Gräter vom Klinikum Crailsheim, Robin Simon vom Reha-Zentrum Hess, Kai Hinderberger von der Stadtverwaltung Crailsheim und Dirk Schuster von der Rats-Apotheke nennen“, freut sich Peer Ley. „Es konnten wieder hervorragende Fachbeiträge unter anderem zu den Themen Osteoporose, Ernährung im Alter, Arthrose, Rückenschmerzen realisiert werden.“

Außerdem findet an beiden Messetagen der Vitamed ein vielfältiges und umfangreiches Mitmach-Programm von Antara bis Yoga statt.

Info Wer Interesse an einer Ausstellungsfläche hat, wendet sich an die SHO unter Telefon 07 91 / 40 43 01, weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vitamed-messe.de.