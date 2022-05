Wer in der Schule gut aufpasst, kann eine Menge für sein Leben lernen. So weiß jedes Schulkind, dass gesunde Ernährung so wichtig ist wie pünktliches Zubettgehen, regelmäßiges Zähneputzen, ordentliches Erledigen der Hausaufgaben und das leise Schließen der Klassenzimmertür, wenn man mal aufs Klo muss.