Anwohner in der Nähe der Sparkassen-Filiale beim Kaufland in der Haller Straße in Roßfeld sind am Mittwoch um kurz nach 3 Uhr aus dem Schlaf geschreckt worden. Hintergrund: Mehrere Täter haben versucht, zwei Geldautomaten im Foyer der Filiale zu sprengen.

Dabei verursachten sie nach Polizeiangaben einen Sachschaden von rund 125 000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, das Geld aus den Automaten zu entwenden.

Richtung Ilshofen geflohen

Anschließend flüchteten die Täter mit einem dunklen Pkw auf der Landesstraße 2218 in Richtung Ilshofen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0 73 61 / 58 00 um Zeugenhinweise.