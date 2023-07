In Dinkelsbühl sind zwei hungrige Männer vollkommen ausgerastet. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, klopften am Montagabend gegen 23.30 Uhr zwei junge Männer an die Schaufensterscheibe eines Pizzalieferdienstes in der Wörnitzstraße, um den Inhaber darauf aufmerksam zu machen, dass sie noch et...