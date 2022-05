Das lange Warten für Wanderer, Spaziergänger und Erholungssuchende hat in knapp drei Wochen ein Ende: Am Donnerstag, 26. Mai, gleichzeitig Vatertag und Christi Himmelfahrt, soll die Gaststätte auf dem Burgberg in der Gemeinde Frankenhardt endlich wieder öffnen – nach zwei Jahren coronabedingt...