Zwei gezielte Schläge, kein Spritzer und schon sprudelt das Engel-Bier aus dem Holzfass in die Biergläser. Es ist nicht das erste Fass, dass Frank Rüeck, Inhaber des Gasthofs Zur Eiche in Mainkling, ansticht. Aber es ist ein besonderes, denn mit dem Freibier, das am Donnerstagabend an die Besuche...