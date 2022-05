Bei Vion in Crailsheim steht ein Führungswechsel an: Nach 20 Jahren in der Kaufmännischen Leitung und weiteren fast 14 Jahren als Geschäftsführer verabschiedet sich Robert Boos Ende dieses Monats in den Ruhestand. Zum Abschluss seines Wirkens kann der Unternehmensleiter auf einige Erfolge zurüc...