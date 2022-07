Kurz vor 14.30 Uhr am Donnerstag wurde ein Brand eines abgeernteten Kornfeldes an der B290 im Gewann Scheurenwiese in der Gemeinde Satteldorf gemeldet. Offenbar hatten sich hier Reste des vorhandenen Strohs entzündet. Die Brandfläche erstreckte sich auf rund 4000 bis 5000 Quadratmetern. Die Feuerw...