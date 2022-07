Bis Sonntag läuft das Kulturwochenende in Crailsheim. Traditionell wird das mehrtägige Spektakel auf den Plätzen in der Stadt mit einem Feuerwerk beendet. Während die Stadt Bad Mergentheim ihr Feuerwehr anlässlich des Volksfestes in der Kurstadt abgesagt hat, hält die Stadt Crailsheim an ihrem Feuerwerk fest.