Die Feuerwehr ist am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz bei der Firma Bosch Tiernahrung in Wiesenbach gerufen worden. In der Polizeimeldung ist von einem kleinen Brand in einer technischen Anlage im fünften Obergeschoss die Rede. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.