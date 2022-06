Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ist in einem Wohnhaus in der Blaufelder Straße in Atzenrod (Stadt Langenburg) ein Feuer gemeldet worden. Hilfe kam aus Langenburg, Blaufelden, Gerabronn und Schrozberg; die Schrozberger Wehr rückte mit der Drehleiter an.

Das Wohnhaus in der Blaufelder Straße war aus...