Eine Seniorin, die über 80 Jahre alt ist, hat am Dienstag gegen 14 Uhr einen Anruf von falschen Polizeibeamten bekommen. Diese tischten der Dame die übliche Geschichte von festgenommenen Einbrechern auf, welche eine Liste mit ihrem Namen darauf dabeigehabt hätten. Die Dame schenkte der Geschichte Glauben und ließ sich nach mehreren Stunden am Telefon darauf ein, einem vermeintlichen Polizeibeamten ihr zu Hause aufbewahrtes Bargeld in fünfstelliger Höhe zu übergeben.

Vermehrt Anrufe von Betrügern

Am Donnerstag weist die Polizei darauf hin, dass es im Landkreis Schwäbisch Hall derzeit vermehrt zu Anrufen von Betrügern kommt. „Aktuell scheint die Masche des falschen Polizeibeamten wieder Konjunktur zu haben“, heißt es. Die Masche funktioniert läuft laut Polizei wie folgt: „In einem solchen Fall erzählt Ihnen der Anrufer ein Lügenmärchen von in Ihrer Nachbarschaft festgenommenen Einbrechern, welche eine Liste mitgeführt hätten, auf der auch Ihr Name steht. Die ganze Story ist natürlich erlogen und zielt darauf ab, Sie zu verunsichern. Im nächsten Schritt fragt der vermeintliche Ordnungshüter Sie nämlich dann, ob Sie Wertgegenstände zuhause hätten und wird Ihnen mitteilen, dass Sie Gefahr laufen, dass die Einbrecher es aufgrund dieser Wertgegenstände auf Sie abgesehen hätten. Der angebliche Polizist bzw. die Polizistin bietet dann an, dass Sie die Wertgegenstände in Verwahrung nehmen können und diese gleich abholen würden.“ Von wegen.

„Erstunken und erlogen“

„Die ganze Geschichte ist erstunken und erlogen“, betont die Polizei. „Es handelt sich um Betrüger, die Sie um Ihr Hab und Gut bringen wollen und hierfür Ihr Vertrauen in die Polizei ausnutzen.“

Das Polizeipräsidium Aalen warnt daher:

- Sprechen Sie niemals mit Anrufern über Ihre Finanzen.

- Die Polizei wird Sie niemals um die Übergabe von Wertgegenständen oder Bargeld bitten.

- Lassen Sie sich nicht verunsichern und nicht unter Druck setzen.

- Notieren Sie sich die Nummer, von der Sie angerufen wurden. Legen Sie auf und wählen dann die 110.