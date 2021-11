Stolz erzählen Hermann Göller und sein Sohn Tim von den vergangenen 75 Jahren der Fahrschule Göller . Dass es eine Fahrschule über einen so langen Zeitraum gibt, sei selten. Noch seltener ist der Fakt, dass sie vom Gründungsjahr 1946 bis heute in Familienhand ist. „Das gibt es in unserer Branc...