Die Schülerin Maya aus Schwäbisch Hall weiß noch nicht, welchen Beruf sie erlernen möchte. „Ich brauche einen Überblick, was es alles gibt“, sagt sie und steuert sogleich den ersten Messestand an. Der Besucher aus dem Ostalbkreis kommt im Anzug und hat Bewerbungsunterlagen in der Tasche. ...