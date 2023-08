Mit „mäßig“ lässt sich Jürgen Maurers Erntebilanz ganz gut zusammenfassen. Genauso wichtig wie der Blick auf die Felder, in die Ställe, Scheunen und Lagerhallen sowie in die Lehrsäle der Auszubildenden waren dem Vorsitzenden des größten Bauernverbands in Baden-Württemberg seine politisc...