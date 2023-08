Ein Feuerwehrmann verbrachte einen gemütlichen Abend in einem Lokal am Schrozberger Marktplatz. Als er durch seinen Meldeempfänger zu einem Einsatz alarmiert wurde, stellte sich die Frage, wie er jetzt schnellstmöglich zum Feuerwehrhaus kommt. Ein eigenes Fahrzeug hatte er nicht dabei. Ohne mit der Wimper zu zucken, reagierte eine ihm fremde Frau am Nachbartisch, schaltete ihr hochwertiges Marken-Pedelec ein und bot es dem Feuerwehrmann an.

Er bat noch darum, sie möge den Turbo-Gang einstellen und fuhr davon. Das rund einen Kilometer entfernte Feuerwehrhaus erreichte er als einer der ersten und konnte im Feuerwehrauto zum Seniorenzentrum nach Gerabronn eilen, wo die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Glück für alle: Im Seniorenzentrum gab es keinen Brand, die aufmerksame Fahrrad-Ausleiherin bekam ihr Gefährt nach kurzer Zeit wieder zurück und der Feuerwehrkamerad konnte den restlichen Abend am Marktplatz verbringen.

Leider werden Feuerwehrleute und Rettungskräfte bei Einsätzen zuweilen behindert oder angegriffen. Wie schön, dass es auch anders geht. Dass es immer wieder hilfsbereite Menschen gibt, die ehrenamtliche Feuerwehrleute unterstützen. Danke und Hut ab!

Info: Thomas Baumann ist Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Schwäbisch Hall