Was sagt eine Frau, die so sehr für das Leben steht, über Krieg,Tod und Trauer? Schwester Maria Regina Zohner, Ordensfrau seit 60 Jahren, Heilpraktikerin, Autorin, Pflanzenkennerin und -Liebhaberin, Konventoberin der Deutsch-Ordensschwestern in Mergentheim, spricht am Volkstrauertag in Blaufelden über Tod, Trauer – und das Leben.