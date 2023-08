Erste Reihe: Minister Peter Hauk und Arnulf von Eyb werden in der Putenbrüterei Böcker in Wallhausen von den geschäftsführenden Inhabern Michael und Sabine Preuß begrüßt. In zweiter Reihe: Isabelle Rathgeb und Wallhausens Bürgermeister Andreas Frickinger. © Foto: Birgit Trinkle