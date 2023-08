Die Polizei hat einen Handydiebstahl mithilfe eines couragierten 17-Jährigen und der Zusammenarbeit mit einem Hotel aufgeklärt. Am 27. Juli meldete die Inhaberin eines Geschäfts in der Segringer Straße den Diebstahl ihres hochwertigen iPhones bei der Polizei. Sie hatte das Handy unglücklicherweise in der Auslage vor ihrem Geschäft liegen gelassen. Als sie das Telefon später holen wollte, war es verschwunden.

„Glücklicherweise war der Sohn der Ladenbesitzerin technisch versiert und fest entschlossen, das gestohlene Telefon zurückzubekommen“, schreibt die Polizei. Er begann sofort mit dessen Ortung und fand heraus, dass sich das Telefon noch im Stadtgebiet befand. Schließlich „ruhte“ das Telefon in einem Hotel außerhalb der Stadt.

Die Polizei wurde informiert und versuchte daraufhin, das Handy im Hotel ausfindig zu machen. Dies war jedoch wegen der Größe des Komplexes und der vielen Gäste schwierig, heißt es in der Mitteilung weiter.

Diebe werden auf Video erkannt

Der Sohn der Frau verfolgte weiterhin die Bewegungsdaten des iPhones. Am 28. Juli meldete er sich erneut bei der Polizei und berichtete von einem verdächtigen Pärchen, das er und seine Mutter gesehen hatten. Mithilfe der genauen Beschreibung hat die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Hotelpersonal das verdächtige Paar auf Videoaufzeichnungen ausfindig gemacht.

Die aktuellen Standortdaten des iPhones stimmten mit dem gemeldeten Wohnort des Paars in Hessen überein. Die Polizei dort wurde über den Vorfall informiert und führte eine Hausdurchsuchung durch. Das gestohlene iPhone wurde schließlich noch am selben Abend in der Wohnung des verdächtigen Paars gefunden und sichergestellt.

Polizei Mittelfranken lobt „länderübergreifende Arbeit“

„Ohne die Hartnäckigkeit des 17-jährigen Sohnes und die hervorragende Kooperation der Hotelbetreiber mit der Polizei wäre die Aufklärung dieses Falles nicht so schnell möglich gewesen. Danke auch nach Hessen für diese erfolgreiche länderübergreifende Polizeiarbeit“, heißt es in der Mitteilung abschließend.