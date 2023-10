Seit zehn Jahren findet jeweils am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, in Schrozberg das Deutschlandfest statt. Alles, was typisch für unser Land ist, kann man bei den teilnehmenden Firmen und Vereinen hören, sehen und schmecken, heißt es in einer Ankündigung.

Ein buntes Programm erwartet die Besucher rund um das „Fashion und Outlet Schrozberg“. Um 11 Uhr beginnt das Oldtimertreffen, zu dem jede Menge nostalgische Automobile, Schlepper und Zweiräder erwartet werden. Auch im Stadel unter Dach, falls es regnen sollte, ist den ganzen Tag etwas los – etwa um 11 Uhr mit einem musikalischen Weißwurst-Frühschoppen. Ab 12 Uhr bietet die Metzgerei Schilpp einen Mittagstisch an.

Shopping: Folgende Firmen haben geöffnet

Die Gartenfreunde Schrozberg sind wie immer für die „Durstlöscher“ zuständig. Kaffee und Kuchen wird erstmalig vom Schrozberger Café 1903 angeboten. Ab 13.30 Uhr wird beim Musikantentreffen zünftig aufgespielt.

Von 12 bis 17 Uhr haben die teilnehmenden Firmen geöffnet. Bummeln und Shoppen – das geht am Feiertag im „Fashion und Outlet Schrozberg“, in der Ober­stettenerstraße 17 bei „Florales Design Eduard Schühlein“, im Schuhhaus Zürmer in der Ober­stettenerstraße 18 und beim Stabilo Fachmarkt in der Sigisweilerstraße 11.