Seit gestern geht es rund im Freibad in Crailsheim – und das ganz außerhalb der Saison. Warum? Ab jetzt laufen die Abrissarbeiten in der Maulachaue. Denn: Weil das Hallenbad aus der Stadt an die Peripherie umzieht, muss dort kräftig gebaut werden.

Den Abbruch übernimmt die Max Wild GmbH aus dem ...