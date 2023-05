Aus der Sauhalle in die Stadtspitze

Crailsheimer ist OB in Waghäusel

Er kickte nicht gern, aber er spielte Tischtennis, er war in Goldbach daheim und in Crailsheim: Heute ist Thomas Deuschle Oberbürgermeister in Waghäusel und mittendrin im Geothermie-Streit.