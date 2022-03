Karotten ernten in der Langen Straße, auf dem Schweinemarktplatz im Vorbeigehen eine Reife Tomate pflücken und im Lammgarten ein Himbeeren naschen: In der Crailsheimer Innenstadt werden Hochbeete mit Obst und Gemüse aufgestellt, an denen sich Bürger kostenlos bedienen dürfen.