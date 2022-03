Seit Montag sind die Corona-Teststellen am Schlossplatz 4 in Crailsheim und in der Karlstraße 37 in Gaildorf dicht. Beide werden von derselben Firma unterhalten. „Aus betrieblichen Gründen ist diese Teststelle geschlossen“, so steht es auf einem Zettel an der Eingangstür in Crailsheim. „V...