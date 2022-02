Am 28. Januar hat die Stadt Crailsheim in einer amtlichen Bekanntmachung publik gemacht, dass sie die Allgemeinverfügung „Versammlungsverbot“ widerruft . Der Widerruf trat am Tag danach in Kraft. Die Verfügung, die seit Silvester galt, untersagte unangemeldete Spaziergänge von Kritikern der ...