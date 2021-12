Einen Impftag organisiert die Gemeinde Fichtenau mit der Arztpraxis Dr. Wagner im Medikult in Unterdeufstetten. Termine müssen vorher gebucht werden, sodass ein langes Schlangestehen vermieden wird. Insgesamt stehen über 300 Impftermine für den Impftag in Fichtenau zur Buchung bereit. Am Donnerst...