Der Vion-Schlachthof in Crailsheim hat mit einem Corona-Großausbruch zu kämpfen. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung. „Nachdem wir im Betrieb in Craisheim monatelang keinen positiv getesteten Mitarbeiter hatten, wurden seit Mittwoch vor einer Woche circa 3...